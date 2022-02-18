Российские оккупанты цинично ведут артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещают свои артиллерийские системы вблизи жилых домов.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.

Также отмечается, что по состоянию на 14:00 18 февраля с начала суток со стороны вооруженных формирований РФ было зафиксировано уже 45 нарушений режима прекращения огня, 34 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Российско-оккупационные войска обстреляли:

Болотенное, Новогнатовку и Старый Айдар — из артиллерии калибра 122 мм.

Четыре раза Старогнатовку — из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов.

Чермалык — из автоматических станковых гранатометов.

Дважды Песчаное — из минометов калибра 120 мм.

Южное — из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Шумы, Водяное, Опытное, Гнутово — из минометов калибра 82 мм.

Невельское — из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Дважды Светлодарск — из минометов калибра 120 мм.

Семь раз Луганское — из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Верхнеторецкое — из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП-2, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов.

Три раза Нью-Йорк — из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов.

Нижнетеплое и Мироновский — из станковых противотанковых гранатометов.

Троицкое — из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

Три раза Гранитное — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Попасную — из минометов калибра 120 мм.

Красногоровку — из минометов калибра 120 мм, 82 мм.

Артема — из минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов.

Марьинку — из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Дважды Новогригоровку — из минометов калибра 120 мм. и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.

Дважды Новоалександровку — из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий противника нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь для прекращения активности противника только в случае угрозы жизни военнослужащих.

Ранее главарь террористического формирования «ДНР» Денис Пушилин объявил о начале вывоза мирного населения на юг России в связи с тем, что ВСУ якобы начнет силовой захват Донбасса.

Вслед за ним главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник объявил об эвакуации населения на территорию России.

При этом губернатор Ростовского края, куда главарь «ДНР» Денис Пушилин объявил эвакуацию, не был поставлен в известность о скором прибытии беженцев и узнал о «сюрпризе» лишь из новостей.