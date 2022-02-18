Российские оккупанты цинично ведут артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещают свои артиллерийские системы вблизи жилых домов.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.
Также отмечается, что по состоянию на 14:00 18 февраля с начала суток со стороны вооруженных формирований РФ было зафиксировано уже 45 нарушений режима прекращения огня, 34 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Российско-оккупационные войска обстреляли:
Дважды Новоалександровку — из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий противника нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь для прекращения активности противника только в случае угрозы жизни военнослужащих.
Ранее главарь террористического формирования «ДНР» Денис Пушилин объявил о начале вывоза мирного населения на юг России в связи с тем, что ВСУ якобы начнет силовой захват Донбасса.
Вслед за ним главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник объявил об эвакуации населения на территорию России.
При этом губернатор Ростовского края, куда главарь «ДНР» Денис Пушилин объявил эвакуацию, не был поставлен в известность о скором прибытии беженцев и узнал о «сюрпризе» лишь из новостей.
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Иногда одного желания недостаточно: Абраменко снова с медалью, Николаев по-прежнему без фристайлаОлег Деренюга
Российские оккупанты цинично ведут артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещают свои артиллерийские системы вблизи жилых домов.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.
Также отмечается, что по состоянию на 14:00 18 февраля с начала суток со стороны вооруженных формирований РФ было зафиксировано уже 45 нарушений режима прекращения огня, 34 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Российско-оккупационные войска обстреляли:
Дважды Новоалександровку — из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий противника нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь для прекращения активности противника только в случае угрозы жизни военнослужащих.
Ранее главарь террористического формирования «ДНР» Денис Пушилин объявил о начале вывоза мирного населения на юг России в связи с тем, что ВСУ якобы начнет силовой захват Донбасса.
Вслед за ним главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник объявил об эвакуации населения на территорию России.
При этом губернатор Ростовского края, куда главарь «ДНР» Денис Пушилин объявил эвакуацию, не был поставлен в известность о скором прибытии беженцев и узнал о «сюрпризе» лишь из новостей.