Министерство обороны Украины ответило на обвинения пророссийских боевиков о якобы подготовке наступательных действий Вооруженных сил Украины на Донбассе. Как говорят в ведомстве, украинская армия не готовится к наступлению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Как отметили в министерстве, заявления оккупантов о подготовке украинских военных к наступательным действиям не соответствуют действительности.
— Это дезинформация. Украинская армия не планирует никаких наступательных действий и не применяет оружие, если это может создать угрозы для мирных граждан. Все мероприятия в зоне проведения Операции объединенных сил имеют исключительно оборонительный характер, — заявили в ведомстве.
В министерстве также отметили, что Украина выступает за политико-дипломатический сценарий разрешения конфликта и четко придерживается своих обязательств.
Напомним, 18 февраля в Мюнхене стартовала крупнейшая международная конференция по вопросам безопасности. Завтра с коротким докладом на ней выступит и Владимир Зеленский, модератором блока с украинским президентом станет корреспондентка CNN Кристиан Аманпур.
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Министерство обороны Украины ответило на обвинения пророссийских боевиков о якобы подготовке наступательных действий Вооруженных сил Украины на Донбассе. Как говорят в ведомстве, украинская армия не готовится к наступлению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Как отметили в министерстве, заявления оккупантов о подготовке украинских военных к наступательным действиям не соответствуют действительности.
— Это дезинформация. Украинская армия не планирует никаких наступательных действий и не применяет оружие, если это может создать угрозы для мирных граждан. Все мероприятия в зоне проведения Операции объединенных сил имеют исключительно оборонительный характер, — заявили в ведомстве.
В министерстве также отметили, что Украина выступает за политико-дипломатический сценарий разрешения конфликта и четко придерживается своих обязательств.
Напомним, 18 февраля в Мюнхене стартовала крупнейшая международная конференция по вопросам безопасности. Завтра с коротким докладом на ней выступит и Владимир Зеленский, модератором блока с украинским президентом станет корреспондентка CNN Кристиан Аманпур.