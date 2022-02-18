Министерство обороны Украины ответило на обвинения пророссийских боевиков о якобы подготовке наступательных действий Вооруженных сил Украины на Донбассе. Как говорят в ведомстве, украинская армия не готовится к наступлению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Как отметили в министерстве, заявления оккупантов о подготовке украинских военных к наступательным действиям не соответствуют действительности.

— Это дезинформация. Украинская армия не планирует никаких наступательных действий и не применяет оружие, если это может создать угрозы для мирных граждан. Все мероприятия в зоне проведения Операции объединенных сил имеют исключительно оборонительный характер, — заявили в ведомстве.

В министерстве также отметили, что Украина выступает за политико-дипломатический сценарий разрешения конфликта и четко придерживается своих обязательств.

Напомним, 18 февраля в Мюнхене стартовала крупнейшая международная конференция по вопросам безопасности. Завтра с коротким докладом на ней выступит и Владимир Зеленский, модератором блока с украинским президентом станет корреспондентка CNN Кристиан Аманпур.