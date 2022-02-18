Вчера, 17 февраля, российско-оккупационные войска обстреливали жилые районы Донбасса сознательной террористической атакой — под град попали школа и детсад.

Об этом рассказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

— Сегодня (17 февраля, — прим.) были беспрецедентные по масштабу обстрелы, которых не было много лет. Прямо от границы с РФ по всем направлениям, вплоть до Азовского моря. Обстрелы были по всем направлениям. До 47 нарушений режима прекращения огня. В отчете ООС сообщается, что 27 населенных пунктов попали в зону обстрела из различных видов оружия. Причем беспрецедентно широкие масштабы применения артиллерии калибра 122-миллиметров. Как говорят наши источники, бойцы с фронта в некоторых местах были 152-миллиметров, и танки 125-миллиметров, — отметил журналист.

Обстрелы носили террористический характер, поскольку обстреливали населенные пункты и их окрестности.

— Больших потерь мирных жителей удалось избежать, только потому, что в этих населенных пунктах живет не так много людей, — отметил Юрий Бутусов.

Так, в 8:43 подразделения 12 мотострелкового батальона 2-й бригады ВС РФ на Донбассе обстреляли детсад в Станице Луганской. Трое мирных жителей в результате получили контузию.

В 10:25 был обстрел во Врубовке. Это село в примерно 10 километрах от линии фронта. Там обстреляли школу по улице Школьной. Обстрелов этой территории не было 4 года, по данным журналиста Левка Стека. В школе было 40 детей от 6 до 11 лет. Также в результате обстрела был поврежден газопровод, без газа остались 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов.

Приблизительно в 9:20 был обстрел Марьинки, а именно автобусная остановка на ул. Каштановой. Был ранен местный житель 1956 года рождения. Человек получил осколочные ранения. Также ранения получил один военнослужащий и один украинский медик-доброволец.

— По данным разведки завтра (18 февраля, — прим.) враг планирует также продолжить такие действия. Разведка отмечает, что есть повышенная активность врага, которая увеличивается именно в районе Донбасса, — подчеркнул главред Цензор.НЕТ.

Юрий Бутусов добавил, что со стороны украинских военных была абсолютная тишина. Контрдействия украинских военных были только после российских обстрелов.

Напомним, Министерство обороны Украины ответило на обвинения пророссийских боевиков о якобы подготовке наступательных действий Вооруженных сил Украины на Донбассе. Как говорят в ведомстве, украинская армия не готовится к наступлению.