Cреди верхних эшелонов власти у боевиков «ЛНР» разрастаются конфликты. В этот раз так называемый «глава правительства» Сергей Козлов обвинил в подставе «главу республики» Леонида Пасечника.

Об этом пишет журналист «Би-Би-Си» Илья Барабанов, получив от вышеназванного Козлова письмо с претензиями к Пасечнику.

Самопровозглашенный премьер-министр т.н «ЛНР» Сергей Козлов возмутился, что боевик Леонид Пасечник отдал приказ на массовый вывоз населения, погрузив их на автобусы. По его мнению, вскоре колонна с гражданскими якобы может попасть под обстрел.

— Эвакуация, которую объявила власть в лице Леонида Пасечника, не вызывает поддержки многих военных Республики знакомых с ситуацией. Мы не имеем права так спешно формировать колонны с мирными гражданами, детьми, женщинами, и ставить их под удар вражеской артиллерии, — написал член оккупационного правительства сепаратистов.

Он также предложил главарю «ЛНР» самолично отправиться в составе колонны.

— И да, предлагаю товарищу Пасечнику и другим лицам, которые пошли на такой шаг, брать свои машины вместе с родственниками и ехать в середине колонны, — сказано в заявлении Сергея Козлова.

Напомним, обращения с заявлением о «срочной эвакуции» в Ростов от главаря «ДНР» Дениса Пушилина и главаря «ЛНР» Леонида Пасечника были записаны заранее, 16 февраля. Такая дата указана в метаданных к роликам.