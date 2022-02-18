Обращения с заявлением о «срочной эвакуции» в Ростов от главаря «ДНР» Дениса Пушилина и главаря «ЛНР» Леонида Пасечника были записаны заранее, 16 февраля. Такая дата указана в метаданных к роликам.

На несостыковку в медиафайлах обратил внимание журналист Bellingcat Арик Толлер.

Несмотря на публикацию 18 февраля, видеозаявления террористов были заготовлены за два дня до публикации.

Стоит отметить, что боевик Пушилин делал отдельный акцент на той детали, что он произносит речь «сегодня, 18 февраля».

Исходные ролики были размещены в канале сепаратистов «ЛуганскИнформЦентр». У других роликов, опубликованных в день съемки метаданные соответствуют дате, а вот у файлов с выступлениями Пушилина и Пасечника разнятся.

— Это свидетельствует о том, что «рассинхрон» публикации с метаданными не мог случиться по причине неисправности техники или программного обеспечения, — пишет The Insider.

Также внимания заслуживает тот факт, что файл с речью главаря «ДНР» Дениса Пушилина хранился в папке под названием «Бросок мангуста».

Броском мангуста называется ложный выпад хищника, который провоцирует свою жертву на реакцию. Мангуст уворачивается от ответа и делает выпад за выпадом, заставляя противника подстроиться под свой ритм. Постепенно мангуст увеличивает частоту выпадов в отношении выпадов противника (обычно это змея), после чего совершает финальный бросок, когда змея растянулась на всю длину и не может отреагировать. В результате этой тактики провокаций зверь выходит из схватки победителем.

Ранее главарь террористического формирования «ДНР» Денис Пушилин объявил о начале вывоза мирного населения на юг России в связи с тем, что ВСУ якобы начнет силовой захват Донбасса.

Вслед за ним главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник объявил об эвакуации населения на территорию России.

При этом губернатор Ростовского края, куда главарь «ДНР» Денис Пушилин объявил эвакуацию, не был поставлен в известность о скором прибытии беженцев и узнал о «сюрпризе» лишь из новостей.