Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2022 году.

Об этом говорится в тексте указа, опубликованном вечером 18 февраля на официальном портале правовой информации.

— Призывать в 2022 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности, — сказано в указе

Правительству и органам исполнительной власти субъектов РФ поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов и с проведением этих сборов.

Как сообщалось, Минобороны РФ анонсировало на завтрашний день, 19 февраля, новые военные учения, на этот раз с уклоном в пуск ракет. Руководить всем этим мероприятием будет Владимир Путин.