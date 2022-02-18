Боевик Сергей Горенко, занимающий в самопровозглашенной «ЛНР» пост «генпрокурора», подошел к боевой гаубице Д-30 (под запретом Минска) и открыл стрельбу. Все это фиксировалось на камеру, снятое видео он выложил в Instagram и похвастался.

Об этом пишет НВ.

Сегодня вечером на своей странице в Instagram сепаратист без опаски опубликовал видео, на котором он стреляет в сторону украинской территории из артиллерийского орудия 122-мм Д-30. Подобный калибр строго запрещен Минскими договоренностями.

На кадрах можно заметить значительное количество гильз, рассыпаное возле гаубицы. Это позволяет предположить, что боевики ведут интенсивный обстрел ВСУ.

В геотеге видео указана Станица Луганская. Террористы обстреливают этот населенный пункт на украинской территории больше двух дней подряд.

— Эвакуируем людей, стоим на рубеже, — написал под видео «генпрокурор ЛНР».