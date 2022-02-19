В своем последнем выступлении американский президент Джо Байден заявил, что все высказывания российских журналистов и политдеятелей о том, что ВСУ якобы проводит геноцид на Донбассе, можно считать фейковыми.

Об этом пишет Axios.

Лидер США акцентировал на том, что Кремль разгоняет через государственные СМИ поток «дезинформации» по поводу Украины. В частности, он подчеркнул, что Киеву в любом случае не выгодно проводить наступательную операцию на Донбассе, о которой во всю рассказывают главари террористов.

— Для этих утверждений просто нет никаких доказательств, и это противоречит элементарной логике. Зачем украинцам проводить операцию, когда возле их границ находятся более 150 тысяч военнослужащих РФ, — поинтересовался Джо Байден.

Президент США отдельно отметил, что заявления российских политиков о проводящемся на Донбассе геноциде этнических русских или российских граждан — вранье.

— Мы громко и неоднократно заявляем о планах России не потому, что хотим конфликта, а потому, что делаем все, что в наших силах, чтобы устранить любой повод, который Россия может использовать для оправдания вторжения в Украину, — пояснил Джо Байден.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что российский президент Владимир Путин принял решение напасть на Украину.