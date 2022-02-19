Президент США Джо Байден заявил, что российский президент Владимир Путин принял решение напасть на Украину. Он добавил, что до российского вторжения возможность дипломатического решения конфликта останется открытой.

Об этом Джо Байден заявил в ходе брифинга, пишет РБК-Украина.

— Я уверен, что он (Владимир Путин, — прим.) принял решение. У меня есть причины так считать, — сказал Джо Байден, отвечая на вопрос, принял ли Владимир Путин решение начать агрессию против Украины.

Президент добавил, что пока не началось вторжение России в Украину Москва может выбрать путь дипломатии для урегулирования ситуации.

— Еще не поздно пойти на деэскалацию и вернуться за стол переговоров, — уточнил Джо Байден.

В ходе брифинга Джо Байден заявил, что агрессия России против Украины может начаться в ближайшие дни, и если это случится, то Киев тоже подвергнется атаке.

Отвечая на вопрос о том, какие есть доказательства того, что Владимир Путин уже принял решение вторгнуться в Украину, президент Джо Байден сослался на «значительные разведывательные возможности» США.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки и их союзники по всему миру готовы применить мощные санкции в отношении России, в случае, если президент РФ примет решение начать военное вторжение в Украину.