Соединенные Штаты Америки и их союзники по всему миру готовы применить мощные санкции в отношении России, в случае, если президент РФ примет решение начать военное вторжение в Украину.

Об этом во время обращения к американскому народу заявил президент США Джо Байден, передает Axios.

— Если Россия нападет на Украину, это будет встречено подавляющим международным осуждением. Мир не забудет, что Россия выбрала ненужную смерть и разрушение, — сказал Джо Байден. — Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры по всему миру готовы ввести мощные санкции и экспортный контроль, включая действия, которых мы не предпринимали, когда Россия вторглась в Крым и на восток Украины в 2014 году, — продолжил Джо Байден.

Джо Байден заявил, что в случае нападения на Украину, в отношении РФ будет оказано сильное давление на крупнейшие и наиболее значимые финансовые институты, и ключевые отрасли.

— Эти меры готовы к применению, как только Россия начнет действовать, — подчеркнул Джо Байден.

Как сообщалось, президент США Джо Байден заявил, что российское вторжение в Украину «по-прежнему очень вероятно». При этом, он поприветствовал сигналы президента РФ Владимира Путина о том, что Москва вернется за стол переговоров.