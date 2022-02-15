Президент США Джо Байден заявил, что российское вторжение в Украину «по-прежнему очень вероятно». При этом, он поприветствовал сигналы президента РФ Владимира Путина о том, что Москва вернется за стол переговоров.

Об этом шла речь во время обращения Джо Байдена к американскому народу, которое цитирует Los Angeles Times.

— Пока есть надежда на дипломатическое решение, которое предотвратит применение силы и невероятные человеческие страдания, которые последуют за этим, мы будем добиваться этого, — сказал Джо Байден.

Выступая из Восточной комнаты Белого дома, президент выразил осторожный оптимизм после заявлений России о том, что часть ее войск отступает с позиций вдоль границы с Украиной.

— Это было бы хорошо, но мы еще этого не проверяли, — сказал Джо Байден, отметив, что более 150 тысяч российских войск окружают Украину и Беларусь.

Эти войска, по словам Джо Байдена, оставались «в значительной степени в угрожающем положении».

Повторив, что союзники США и НАТО по-прежнему поддерживают план введения «мощных санкций» в ответ на российское вторжение, Джо Байден предостерег Владимира Путина о том, что тот пожалеет о начале атаки и в конечном итоге увидит в ней «собственную рану».

— Я не верю, что вы хотите кровавой, разрушительной войны против Украины, страны и народа, с которым вас связывают такие глубокие исторические и культурные узы, — заявил Джо Байден.

Джо Байден ясно дал понять, что силы США, участвующие в оборонительных усилиях НАТО, защитят соседние страны, входящие в альянс. Он назвал пятую статью НАТО «священной». Статья 5 — это положение устава НАТО, которое требует от членов защищать друг друга в случае нападения.

— Мы не ищем прямого конфликта с Россией, — сказал Джо Байден, добавив, что «если Россия нацелится на американцев в Украине, мы ответим силой. Если Россия атакует Соединенные Штаты или их союзников асимметричными средствами, такими как разрушительные кибератаки на наши компании или критически важную инфраструктуру, мы готовы ответить».

Джо Байден также сообщил американцам, что эскалация конфликта может иметь последствия внутри страны.

— Я не буду притворяться, что это будет безболезненно. Это может повлиять на наши цены на энергоносители. Поэтому мы предпринимаем активные шаги, чтобы уменьшить давление на наши собственные энергетические рынки… Мы координируем свои действия с основными потребителями и производителями энергии, — сказал Джо Байден.

Напутствие Джо Байдена американскому народу ясно дало понять, что он видит ситуацию далекой от разрешения.

— Я буду держать вас в курсе, — завершил свое выступление Джо Байден.

Ранее британская газета The Sun, имеющая репутацию «желтой прессы», которая пишет новости-слухи о шоу-бизнесе и культуре, подготовила материал с названием «Рейд на рассвете» с «точной» датой российского вторжения в Украину.

Похожую информацию опубликовал и другой британский таблоид, The Mirror.