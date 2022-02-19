Министерство иностранных дел Украины обнародовало заявление об обострении Россией ситуацию с безопасностью на Донбассе.

Соответствующее заявление было обнародовано на сайте МИД.

— Украинские граждане проживают с обеих сторон линии разграничения. Их мир, безопасность и благополучие являются абсолютным приоритетом для украинского государства. Утверждения о якобы намерении украинских властей начать наступательную операцию на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях не соответствуют действительности, — говорится в заявлении.

Также МИД отмечает, что Украина не проводит и не планирует никаких диверсий на Донбассе, в то время как РФ развертывает кампанию по распространению массированной дезинформации, увеличивает количество обстрелов украинских позиций и гражданской инфраструктуры из запрещенного Минскими соглашениями оружия и осуществляет эскалацию ситуации в сфере безопасности.

— Призываем международное сообщество — иностранные государства и международные организации — немедленно осудить провокации Российской Федерации и ее оккупационных администраций на Донбассе, которые подрывают процесс политико-дипломатического урегулирования, — говорится в заявлении МИД.

Как сообщалось, в своем последнем выступлении американский президент Джо Байден заявил, что все высказывания российских журналистов и политдеятелей о том, что ВСУ якобы проводит геноцид на Донбассе, можно считать фейковыми.