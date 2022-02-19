Министерство иностранных дел Украины обнародовало заявление об обострении Россией ситуацию с безопасностью на Донбассе.
Соответствующее заявление было обнародовано на сайте МИД.
— Украинские граждане проживают с обеих сторон линии разграничения. Их мир, безопасность и благополучие являются абсолютным приоритетом для украинского государства. Утверждения о якобы намерении украинских властей начать наступательную операцию на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях не соответствуют действительности, — говорится в заявлении.
Также МИД отмечает, что Украина не проводит и не планирует никаких диверсий на Донбассе, в то время как РФ развертывает кампанию по распространению массированной дезинформации, увеличивает количество обстрелов украинских позиций и гражданской инфраструктуры из запрещенного Минскими соглашениями оружия и осуществляет эскалацию ситуации в сфере безопасности.
— Призываем международное сообщество — иностранные государства и международные организации — немедленно осудить провокации Российской Федерации и ее оккупационных администраций на Донбассе, которые подрывают процесс политико-дипломатического урегулирования, — говорится в заявлении МИД.
Как сообщалось, в своем последнем выступлении американский президент Джо Байден заявил, что все высказывания российских журналистов и политдеятелей о том, что ВСУ якобы проводит геноцид на Донбассе, можно считать фейковыми.
|
Иногда одного желания недостаточно: Абраменко снова с медалью, Николаев по-прежнему без фристайлаОлег Деренюга
Министерство иностранных дел Украины обнародовало заявление об обострении Россией ситуацию с безопасностью на Донбассе.
Соответствующее заявление было обнародовано на сайте МИД.
— Украинские граждане проживают с обеих сторон линии разграничения. Их мир, безопасность и благополучие являются абсолютным приоритетом для украинского государства. Утверждения о якобы намерении украинских властей начать наступательную операцию на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях не соответствуют действительности, — говорится в заявлении.
Также МИД отмечает, что Украина не проводит и не планирует никаких диверсий на Донбассе, в то время как РФ развертывает кампанию по распространению массированной дезинформации, увеличивает количество обстрелов украинских позиций и гражданской инфраструктуры из запрещенного Минскими соглашениями оружия и осуществляет эскалацию ситуации в сфере безопасности.
— Призываем международное сообщество — иностранные государства и международные организации — немедленно осудить провокации Российской Федерации и ее оккупационных администраций на Донбассе, которые подрывают процесс политико-дипломатического урегулирования, — говорится в заявлении МИД.
Как сообщалось, в своем последнем выступлении американский президент Джо Байден заявил, что все высказывания российских журналистов и политдеятелей о том, что ВСУ якобы проводит геноцид на Донбассе, можно считать фейковыми.