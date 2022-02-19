Спикер российского парламента Вячеслав Володин заявил, что в Кремле готовы к войне под предлогом защиты жителей «Л/ДНР», которым раздали более 600 тысяч российских паспортов.

Свои угрозы он разместил на личном канале.

Сначала он обвинил Зеленского и назвал его провокатором начала большой войны. Затем перешел к укорам в сторону США.

— Обстрелы мирных граждан, угроза начала полномасштабных военных действий привели к эвакуации жителей Донбасса. Без поддержки извне Зеленский вряд ли решился бы на шаги, которые могут привести к началу войны в центре Европы. Теперь становится понятно, почему звучали обвинения со стороны Вашингтона в адрес России. Это не что иное, как придуманная ими провокация для дезинформации мирового сообщества. Они сами создали несуществующую угрозу, затем санкционировали нападение на мирных граждан «ДНР» и «ЛНР» и даже уже назначили виновных. Их не пугает, что своими действиями Киев перечёркивает Минские договорённости. Они прекрасно понимают, к какой трагедии может всё это привести, поэтому эвакуировали своих дипломатов из Киева, — из поста депутата.

Затем он пригрозил войной Европе и признал, что Кремль может воспользоваться приезжими из «Л/ДНР» в качестве предлога для нападения.

— Если война начнётся, именно Европа станет ареной военных действий. Хотелось бы обратиться к депутатам европейских стран: спросите своих избирателей, хотят ли они войны? И второй вопрос: что вы делаете, чтобы её предотвратить? Россия войны не хочет. Об этом неоднократно говорил ранее и говорит сегодня наш Президент Владимир Путин. Но если возникнет угроза жизни граждан РФ и соотечественников, проживающих в «ДНР» и «ЛНР», наша страна встанет на их защиту, — заявил Вячеслав Володин.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что российский президент Владимир Путин принял решение напасть на Украину.