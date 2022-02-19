У армии есть запасной план на случай разрушения Ингульского или Варваровского мостов в Николаеве при вторжении армии РФ.

Так ответил Николаевский городской голова Александр Сенкевич на вопрос во время прямого эфира в сецсетях.

При этом он призвал горожан не волноваться.

— Николаев — транзитный город, если разрушить мост, то по нем нельзя будет двигаться. Как тем, кто живет в городе, так и тем, кто хочет по нему проехать. Это вопрос провокационный. Знаю, что на случай разрушения мостов у нас есть план «Б», у армии. Не волнуйтесь, — сказал Александр Сенкевич.

Напомним, Министерство финансов согласовало передачу Южнобугского (Варваровского) моста из коммунальной собственности Николаева государству.

Также сообщалось, что для принятия Варваровского моста в государственную собственность Министерство финансов просит Николаев предоставить стоимость реконструкции сооружения. Для этого городу необходимо провести экспертизу и заказать проектно-сметную документацию ремонта моста, общая стоимость который составляет порядка 20 миллионов гривен.

Видеоблогер Олег Мудрак считает, что Варваровский мост необходимо передать на баланс «Укравтодора» до начала строительства «японского» моста, поскольку после начала работ государство не захочет принимать объект.