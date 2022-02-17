Министерство финансов согласовало передачу Южнобугского (Варваровского) моста из коммунальной собственности Николаева государству.

Об этом идет речь в выводе Минифна к проекту распоряжения Кабмина о согласовании передачи моста, который НикВести предоставил источник в правительстве.

Проект распоряжения предполагает передачу Варваровского моста протяжённостью 1544 погонных метра вместе с оборудованием в государственную собственность и в управление Государственному агентству автомобильных дорог.

Отмечается, что передача моста не повлияет на величину показателей бюджета. В выводе также сказано, что за 4 года на мост планируется потратить 1 миллиард 536 миллионов 760 тысяч гривен.

Погодично потребность в средствах на содержание и капремонт составляет:

в 2022 — 4 миллиона гривен;

в 2023 — 509 миллионов;

в 2024 — 510 миллионов 800 тысяч гривен;

в 2025 — 512 миллионов 960 тысяч гривен.

В Минфине добавили, что замечания к проекту распоряжения отстутствуют.

Напомним, в январе депутаты Николаевского городского совета поддержали обращение к Верховной Раде и Кабинету Министров Украины с просьбой ускорить передачу Варваровского моста в государственную собственность.

Перед голосованием мэр Николаева Александр Сенкевич указал, что сроки передачи Варваровского моста затягиваются из-за Министерства финансов Украины, которое до сих пор не дало согласование. Таким образом, спустя три недели Министерство все-таки согласовало передачу.

Сессия горсовета 27 января 2022 года

Также сообщалось, что для принятия Варваровского моста в государственную собственность Министерство финансов просит Николаев предоставить стоимость реконструкции сооружения. Для этого городу необходимо провести экспертизу и заказать проектно-сметную документацию ремонта моста, общая стоимость который составляет порядка 20 миллионов гривен.

Напомним, что в ноябре 2019 года во время брифинга в Очакове президент Владимир Зеленский заставил тогда ещё главу Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника пообещать отремонтировать Варваровский мост до конца следующего года. До этого Владимир Зеленский заявлял, что решение проблемы Варваровского моста – это первоочередная задача губернатора.

Во время визита в Николаев 2 октября 2019 года министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Николаев должен самостоятельно искать пути решения проблемы с ремонтом аварийного Варваровского моста. Также министр отметил, что в случае, если аварийный Варваровский мост в Николаеве рухнет, то отвечать за это должна городская власть.

Уже в феврале 2020 года депутаты Николаевского городского совета одобрили передачу на баланс Укравтодора Варваровского, Ингульского и Широкобальского мостов.

В марте городской голова Александр Сенкевич сообщил, что «Укравтодор» заканчивает подготовку документов и готовит представление на Кабинет министров о передаче Варваровского моста на баланс государства.

Позже Александр Сенкевич сообщил, что для передачи Варваровского моста на баланс государства, необходимо еще одно решение сессии городского совета. После чего глава Службы автомобильных дорог Владислав Невеселый обвинил мэра Николаева в затягивании процесса передачи Варваровского моста на баланс «Укравтодора» на первоначальном этапе.

Глава «Укравтодора» Александр Кубраков заявил, что Варваровский мост в Николаеве передадут на баланс ведомства летом 2020 года. При этом, в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета в начале июня 2020 года заявляли, что ожидают подписание акта приема-передачи Варваровского моста на баланс «Укравтодора».

Глава Службы автодорог в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что передача Варваровского моста на баланс «Укравтодора» затянулся на полгода по вине чиновников Николаевского горсовета.

В августе 2020 года мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что «Укравтодор» официально принял на баланс Варваровский мост. Однако позже глава Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый опроверг данную информацию. Тогда он рассказал, что для передачи Варваровского моста на баланс «Укравтодора» еще нужно пройти ряд процедур. В частности, согласовать передачу с Министерством экономики Украины, получить решение Кабинета Министров Украины, а также провести комиссию с участием «Укравтодора», Службы автодорог и балансодержателя.

Позже оказалось, что в «Укравтодоре» и Министерстве развития экономики не могут разобраться, где находится полный пакет документов, который необходим для передачи Варваровского моста в Николаеве государству.

В ответ на информационный запрос НикВести в «Укравтодоре» рассказали, что Варваровский мост в Николаеве до сих пор не принят в государственную собственность, поскольку Николаевский городской совет не исправил замечания Министерства финансов, найденные при изучении пакета документов.

Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская считает, что вопрос передачи Варваровского моста на баланс государства можно было уже решить, если бы чиновники им занимались более ответственно и целенаправленно.

Кроме этого, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что процесс передачи Варваровского моста в государственную собственность находится на финальной стадии.

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Пасичный заявил о готовности посодействовать в передаче Варваровского моста в государственную собственность, однако пока городская власть Николаева не обращалась к нему за помощью в решении этого вопроса.

Видеоблогер Олег Мудрак считает, что Варваровский мост необходимо передать на баланс «Укравтодора» до начала строительства «японского» моста, поскольку после начала работ государство не захочет принимать объект.