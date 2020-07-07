Глава Службы автодорог в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что передача Варваровского моста на баланс «Укравтодора» затянулся на полгода по вине чиновников Николаевского горсовета.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.

Владислав Невеселый раскритиковал работу чиновников мэрии и отметил, что по прошествию полугода он сомневается, что они доведут процесс с передачей моста в собственность «Укравтодору».

— Они отправили документы в «Укравтодор» с ошибками, а все потому, что их нужно было нормально перепроверить, посмотреть. Вообще, честно говоря, чтобы передавать полгода мост, который находится в таком состоянии, это капец полный. Когда городской совет проголосовал за передачу моста, я ежедневно начал звонить им и просить дать мне решение сессии. В мэрии это решение мне никто не мог дать объясняя это тем, что оно у кого-то на подписи и так далее. Я несколько недель не мог добиться от них этого решения. Я уже после не просил дать мне решение с подписью, я уже просил просто текст, который будет в этом решении. Поверьте, я ничего не смог от них добиться. О чем мы тогда говорить? Вот нужно срочно отремонтировать мост, мы начинаем его передавать, мы за это боремся, но в итоге я длительный период времени не мог у них выпросить текст решения, который они приняли на сессии. Вот вам и в принципе передаче длиной в полгода. Я, честно, не знаю предадут ли они этот мост, будет ли это решение с таким подходом, это печаль, — заявил Владислав Невеселый.

Отметим, что 6 июля 2020 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что процесс передачи Варваровского моста на баланс «Укравтодора» может завершиться в ближайшие дни.

Напомним, что 6 февраля депутаты Николаевского городского совета одобрили передачу на баланс Укравтодора Варваровского, Ингульского и Широкобальского мостов.

В марте Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что Укравтодор заканчивает подготовку документов и готовит представление на Кабинет Министров о передаче Варваровского моста на баланс государства.

Ранее, во время брифинга в Очакове 20 ноября 2019 года, президент Владимир Зеленский заставил главу Николаевской ОГА Александра Стадника пообещать отремонтировать Варваровский мост до конца следующего года. До этого Владимир Зеленский заявлял, что решение проблемы Варваровского моста — это первоочередная задача губернатора.

2 октября, во время визита в Николаев, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Николаев должен самостоятельно искать пути решения проблемы с ремонтом аварийного Варваровского моста. Также министр отметил, что в случае если аварийный Варваровский мост в Николаеве рухнет, то отвечать за это должна городская власть.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что для передачи Варваровского моста на баланс государства, необходимо еще одно решение сессии городского совета. После чего глава Службы автомобильных дорог Владислав Невеселый обвинил мэра Николаева в затягивании процесса передачи Варваровского моста на баланс «Укравтодора» на первоначальном этапе.

Глава «Укравтодора» Александр Кубраков заявил, что Варваровский мост в Николаеве передадут на баланс ведомства летом 2020 года.

В Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета в начале июня 2020 года заявляли, что ожидают подписание акта приема-передачи Варваровского моста на баланс «Укравтодора».

Также напомним, что владелец завода «Океан» Николай Капацына заявил, что его предприятие готово изготовить все необходимые металлические элементы для постройки «японского» и ремонта Варваровского моста в Николаеве.

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский обвинил мэра Николаева Александра Сенкевича и городской совет в затягивании вопроса передачи Варваровского моста на баланс «Укравтодора».