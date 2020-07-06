Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что процесс передачи Варваровского моста на баланс «Укравтодора» может завершиться в ближайшие дни.

Об этом он заявил 7 июня, в эфире программы «Добрый вечер» на канале «НИС-ТВ».

— Последние бумаги по передаче были высланы на прошлой неделе, там бюрократические процедуры… Мы на сессии проголосовали передачу и Ингульского и Варварского мостов на баланс Укравтодора. Процесс оказался не быстрым, дай Бог, чтобы он завершился в ближайшие дни. Мы ждем, может будут какие-то вопросы у «Укравтодора», — заявил Александр Сенкевич.

Мэр также отметил, что городской совет готовит документы для передачи Ингульского моста, так как по его словам, мосты являются частями международных трасс их содержание и ремонт должны ложиться на плечи государства.

— Мы готовы и Ингульский мост отдать. Мы тоже готовим документы по той же процедуре, чтобы его быстро передать. Пока мосты являются частью международной трассы, пока мы не можем по ним ограничивать въезд, сделает проезд по ним платным для транзитного транспорта, или заниматься какими-то вопросами с этими конструктивными элементами и покрытием, мы считаем, что Служба автомобильных дорог должна их обслуживать, Укравтодор должен взять их на баланс, — отметил мэр.

Напомним, что 6 февраля депутаты Николаевского городского совета одобрили передачу на баланс Укравтодора Варваровского, Ингульского и Широкобальского мостов.

В марте Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что Укравтодор заканчивает подготовку документов и готовит представление на Кабинет Министров о передаче Варваровского моста на баланс государства.

Ранее, во время брифинга в Очакове 20 ноября 2019 года, президент Владимир Зеленский заставил главу Николаевской ОГА Александра Стадника пообещать отремонтировать Варваровский мост до конца следующего года. До этого Владимир Зеленский заявлял, что решение проблемы Варваровского моста — это первоочередная задача губернатора.

2 октября, во время визита в Николаев, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Николаев должен самостоятельно искать пути решения проблемы с ремонтом аварийного Варваровского моста. Также министр отметил, что в случае если аварийный Варваровский мост в Николаеве рухнет, то отвечать за это должна городская власть.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что для передачи Варваровского моста на баланс государства, необходимо еще одно решение сессии городского совета. После чего глава Службы автомобильных дорог Владислав Невеселый обвинил мэра Николаева в затягивании процесса передачи Варваровского моста на баланс «Укравтодора» на первоначальном этапе.

Глава «Укравтодора» Александр Кубраков заявил, что Варваровский мост в Николаеве передадут на баланс ведомства летом 2020 года.

В Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета в начале июня 2020 года заявляли, что ожидают подписание акта приема-передачи Варваровского моста на баланс «Укравтодора».

Также напомним, что владелец завода «Океан» Николай Капацына заявил, что его предприятие готово изготовить все необходимые металлические элементы для постройки «японского» и ремонта Варваровского моста в Николаеве.

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский обвинил мэра Николаева Александра Сенкевича и городской совет в затягивании вопроса передачи Варваровского моста на баланс «Укравтодора».