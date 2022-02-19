Верховная Рада 286 голосами поддержала запрос к президенту Украины Владимиру Зеленскому от группы народных депутатов от «Слуги народа» «О необходимости обеспечения соблюдения права жителей Николаевского района Николаевской области на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду».

Данные о голосовании опубликовали на сайте Рады.

Народные депутаты приводят информацию о том, что Николаевский глиноземный завод является одним из крупнейших загрязнителей воздуха: в частности, в течение одного 2018 года предприятием выброшено в атмосферу 2362,3 тонн загрязняющих веществ, что на 244,7 тонн больше, чем в 2017 году. При этом в хранилищах отходов НГЗ находится более 47 миллионов красного шлама, которые составляют 82% от всех накопленных отходов 4 класса.

Исходя из приведенной информации, народные депутаты просят президента дать указание Кабмину выявить и устранить причины значительного накопления красного шлама вследствие деятельности НГЗ, а также обеспечить межведомственный контроль в сфере обращения с образующимися отходами в процессе деятельности предприятия.

Также депутаты просили создать группу межведомственного контроля с участием Минэкологии, Госэкоинспекции и фискальных органов за правильностью начисления и уплаты НГЗ экологического налога, чтобы предприятие вернуло бюджету недополученные доходы, пишут Факты.

Ранее Президент Николаевского глиноземного завода Штефан Цохлинг заявил, что предприятие сконцентрируется на достижении амбициозных целей ESG – на будущем с низким углеродным следом.

В прошлом году завод прошел аудит независимой норвежской сертификационной компании Det Norske Veritas на соответствие требованиям международных стандартов качества, экологического менеджмента, промышленной безопасности и охраны труда. А за последние 10 лет на целевые природоохранные мероприятия НГЗ потратил 47 миллионов долларов.

Напомним, Николаевский глиноземный завод за следующие полгода дополнительно инвестирует 23 миллиона гривен в проект «Здоровая нация».