Чтобы привлечь больше людей к силам территориальной обороны, предельный возраст резервистов могут увеличить, возможно, до 70 лет.

Об этом рассказал начальник штаба — заместитель командующего Силами территориальной обороны ВСУ Сергей Собко в интервью «Радио Свобода».

По его словам, некоторые люди хотят и имеют силы служить в территориальной обороне, но не проходят по возрасту.

— Мы размышляем, как это исправить. Возможно, будем предлагать увеличить немного возраст, от 60 — до 65 или до 70, — сказал Сергей Собко.

Уточняется, что для этого понадобится вносить законодательные изменения, поскольку существуют ограничения по возрасту: сейчас бойцом теробороны можно быть человеку в возрасте от 18 до 60 лет.

Напомним, депутаты Николаевского областного совета приняли целевую программу поддержки территориальной обороны с первоначальным бюджетом в 2 миллиона гривен.

Наибольшую сумму из областного бюджета выделили в Полтавской области. Там внесли изменения в Комплексную программу обеспечения законности, правопорядка, охраны прав, свобод и законных интересов граждан и оборонной работы на 2021-2027 годы, направив на тероборону дополнительно 20 миллионов гривен. Всего на реализацию программы за 7 лет предусмотрено 99 миллионов гривен.

В Черниговском облсовете сегодня дополнительно профинансировали Программу внедрения пилотного проекта по организации территориальной обороны на 2021-2022 годы, выделив 10 миллионов гривен. Эти деньги пойдут на улучшение материально-технической базы подразделений теробороны. Отметим, что в прошлом году на реализацию программы там предусмотрели всего 364,3 тысячи гривен.

В Одесской области сегодня приняли большую комплексную программу гражданской защиты, техногенной и пожарной безопасности, рассчитанную на 4 года. На нее депутаты выделили 19 миллионов гривен. Программа включает мероприятия по ремонту бомбоубежищ, систем оповещения населения, приобретение техники, очищение и исследование акватории Черного моря. Всего на реализацию программы в течение четырех лет запланировано 126 миллионов гривен. На создание матрезерва и укомплектование частей теробороны предусмотрено 10 миллионов гривен в этом году (из 19 выделенных).

В Черновицкой области допфинансирование региональной программы теробороны выделили из резервного фонда — 5 миллионов гривен. В этом году на реализацию мероприятий всего запланировано 20 миллионов, остальные 15 планируют выделить советы громад.

Винницкий областной совет внес изменения в Комплексную оборонно-правоохранительную программу Винницкой области на 2021-2025 годы и направил на тероборону дополнительно 3 миллиона гривен.