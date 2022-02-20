Террористы «ЛНР» уже заговорили о «жертвах среди мирного населения» в результате «украинской атаки». Никаких доказательств они не привели.

Об этом заявил т.н «представитель народной милиции ЛНР» информагентству ТАСС.

Боевик утверждает, что сегодня ночью в результате действий неких украинских диверсантов якобы случились смерти гражданских.

По его словам, десантики из 79-ой бригады будто бы пытались форсировать Северный Донец, но не сумели развить успех и «отступили с потерями».

— Преступные действия украинских вооруженных сил привели к уничтожению пяти жилых домов и жертвам среди мирного населения. Дополнительные данные уточняются, — рассказал пресс-секретарь у сепаратистов.

Вчера сообщалось, что российские военные и спецслужбы готовят террористические акты на оккупированных территориях Донбасса, чтобы использовать их в качестве повода для введения в Украину вооруженных сил под видом «миротворцев».