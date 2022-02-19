Российские военные и спецслужбы готовят террористические акты на оккупированных территориях Донбасса, чтобы использовать их в качестве повода для введения в Украину вооруженных сил под видом «миротворцев».

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook.

Сказано, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей российские кадровые военные и спецслужбы готовят теракты, жертвами которых должны стать мирные жители.

— Дезинформируя общество о задержании якобы украинских ДРГ, противник раскрывает собственные планы, среди которых — минирование мостов и путей, по которым оккупационная администрация вывозит мирных жителей на территорию РФ, минирование автомобилей, жилых домов и общественных объектов. В особой опасности находятся автобусы и поезда с детьми-сиротами и пожилыми людьми, которых вывозят по известным и запланированным ими графикам и маршрутам. Противник использует принудительный вывоз мирного населения, прежде всего, женщин и детей, для реализации своих кровавых провокаций, — указал Валерий Залужный.

Он подчеркнул, что Украина не планирует никаких наступательных действий на Донбассе.

Напомним, боевики «ДНР» и «ЛНР» объявили о всеобщей мобилизации.

Ранее главарь террористического формирования «ДНР» Денис Пушилин объявил о начале вывоза мирного населения на юг России в связи с тем, что ВСУ якобы начнет силовой захват Донбасса.

Вслед за ним главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник объявил об эвакуации населения на территорию России.

При этом губернатор Ростовского края, куда главарь «ДНР» Денис Пушилин объявил эвакуацию, не был поставлен в известность о скором прибытии беженцев и узнал о «сюрпризе» лишь из новостей.

Перевезенные в РФ жители Донбасса массово жалуются на отсутствие еды и туалетов.

В субботу, 19 февраля, председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия попал под обстрел на Донбассе.