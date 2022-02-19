Беженцы из террористической «Донецкой народной республики», которые со вчерашнего вечера эвакуируются по решению «властей», рассказали, что на границе с Россией в Ростовской области образовались огромные пробки из автомобилей.

Об этом пишет Знак.

Тем, кому «повезло» пересечь границу, не знают, что делать дальше: места в пунктах временного пребывания закончились, еды, туалетов, связи с родными и возможности вернуться обратно у них нет.

В поселок Красный десант, где находится много детских лагерей и санаториев, куда планировалось селить людей, вчера и сегодня прибыло порядка 30 автобусов.

— Мы приехали в никуда. Не знаем, что дальше делать. На месте будем разбираться, где жить. Если не хватит мест, будем проситься к местным жителям, — рассказали прибывшие.

Среди приехавших много матерей с грудными детьми, которым не предоставили ни еды, ни возможности сходить в туалет, ни теплых помещений.

— Если тут замерзнем насмерть, кто за это будет отвечать? — говорят они, добавляя, что всю ночь провели на ногах, но до сих пор нет никакой определенности с тем, что будет дальше.

У людей нет еды, туалетов, а детский лагерь «Котлостроитель» уже не принимает постояльцев.

Напомним, боевики «ДНР» и «ЛНР» объявили о всеобщей мобилизации.

Ранее главарь террористического формирования «ДНР» Денис Пушилин объявил о начале вывоза мирного населения на юг России в связи с тем, что ВСУ якобы начнет силовой захват Донбасса.

Вслед за ним главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник объявил об эвакуации населения на территорию России.

При этом губернатор Ростовского края, куда главарь «ДНР» Денис Пушилин объявил эвакуацию, не был поставлен в известность о скором прибытии беженцев и узнал о «сюрпризе» лишь из новостей.