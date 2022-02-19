Главари боевиков ОРДЛО, главы террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы о всеобщей мобилизации.

Об этом пишет Интерфакс.

— Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мною подписан указ о всеобщей мобилизации, — заявил Денис Пушилин.

Он призвал всех мужчин так называемой «ДНР», способных держать в руках оружие, «встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей».

Денис Пушилин также заявил, что террористы добьются «желанной и необходимой нам всем» победы, «защитят» Донбасс и «всех русских людей».

Позже российские СМИ сообщили, что главарь так называемой «ЛНР» Леонид Пасечник также подписал указ о всеобщей мобилизации.

В «документе» отмечается, что в рамках указа запрещается выезд за пределы ОРЛО мужчинам возрастом от 18 до 55 лет.

Ранее главарь террористического формирования «ДНР» Денис Пушилин объявил о начале вывоза мирного населения на юг России в связи с тем, что ВСУ якобы начнет силовой захват Донбасса.

Вслед за ним главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник объявил об эвакуации населения на территорию России.

При этом губернатор Ростовского края, куда главарь «ДНР» Денис Пушилин объявил эвакуацию, не был поставлен в известность о скором прибытии беженцев и узнал о «сюрпризе» лишь из новостей.