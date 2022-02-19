Председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия попал под обстрел на Донбассе.

Об этом сообщил народный депутат от «Слуги народа» Виталий Безгин.

Инцидент произошел возле Новолуганского.

Сегодня, 19 февраля, на Донбасс в район проведения операции объединенных сил приехала группа народных депутатов и министр реинтеграции.

На Донбасс прилетели глава фракции Давид Арахамия, глава комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук и нардепы Юрий Мысягин и Марьяна Безугла.

Напомним, боевики «ДНР» и «ЛНР» объявили о всеобщей мобилизации.

Ранее главарь террористического формирования «ДНР» Денис Пушилин объявил о начале вывоза мирного населения на юг России в связи с тем, что ВСУ якобы начнет силовой захват Донбасса.

Вслед за ним главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник объявил об эвакуации населения на территорию России.

При этом губернатор Ростовского края, куда главарь «ДНР» Денис Пушилин объявил эвакуацию, не был поставлен в известность о скором прибытии беженцев и узнал о «сюрпризе» лишь из новостей.

Перевезенные в РФ жители Донбасса массово жалуются на отсутствие еды и туалетов.