Сегодня, 20 февраля, президент США Джо Байден созовет Совет национальной безопасности, чтобы обсудить происходящее в Украине в последние дни.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Консультативный орган собирается на фоне растущего количества обострений и провокаций, устариваемых на фронте боевиками «ЛНР» и «ДНР».

Вчера в СНБ США предупреждали Киев, что за последними DDOS-атаками на официальные веб-ресурсы и крупные банки Украины стоят российские грушники.

— У США есть техническая информация, связывающая российское ГРУ с кибератаками на этой неделе в Украине. Было отмечено, что известная инфраструктура ГРУ передает большие объемы сообщений на украинские IP-адреса и связанные с ними домены, связанные с банковской деятельностью, — отмечали в США.

Также отмечается, что американский лидер продолжает внимательно наблюдать, как разворачиваются события в Украине, его регулярно информацию по этому вопросу.

Команда Байдена подтвердила, что Кремль по-прежнему может отдасть приказ атаковать Украину «в любой момент».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вновь предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться.