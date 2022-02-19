Президент Украины Владимир Зеленский вновь предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться.

Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.

У него спросили, знает ли он, какие у Владимир Путина планы по Украине, на что Владимир Зеленский ответил: «Я не знаю, чего хочет президент РФ, поэтому предлагаю встретиться».

Отметим, что украинский лидер уже не раз предлагал Владимиру Путину встретиться. В Кремле продолжают требовать конкретные цели встречи.

Тем временем, у украинских границ, как заявил президент Украины, находится около 150 тысяч российских военных.

Напомним, боевики «ДНР» и «ЛНР» объявили о всеобщей мобилизации.

Ранее главарь террористического формирования «ДНР» Денис Пушилин объявил о начале вывоза мирного населения на юг России в связи с тем, что ВСУ якобы начнет силовой захват Донбасса.

Вслед за ним главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник объявил об эвакуации населения на территорию России.

При этом губернатор Ростовского края, куда главарь «ДНР» Денис Пушилин объявил эвакуацию, не был поставлен в известность о скором прибытии беженцев и узнал о «сюрпризе» лишь из новостей.

Перевезенные в РФ жители Донбасса массово жалуются на отсутствие еды и туалетов.



