Военные учения Беларуси и России «Союзная решимость — 2022», которые Минск и Москва обещали закончить сегодня, получили новое продолжение в связи с «обострением на Донбассе».

Об этом пишет «Наша Ніва», ссылаясь на заявление главы Минобороны Беларуси Виктора Хренина.

Александр Лукашенко и Владимир Путин продолжают маневры под предлогом того, что возле границ союзного государства «ведут военные приготовления недоброжелатели».

— Соседние с нами страны в экстренном внеплановом порядке «накачиваются» самым современным оружием. При этом приоритет отдается современным наступательным средствам, — заявил министр обороны Беларуси.