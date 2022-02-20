Военные учения Беларуси и России «Союзная решимость — 2022», которые Минск и Москва обещали закончить сегодня, получили новое продолжение в связи с «обострением на Донбассе».
Об этом пишет «Наша Ніва», ссылаясь на заявление главы Минобороны Беларуси Виктора Хренина.
Александр Лукашенко и Владимир Путин продолжают маневры под предлогом того, что возле границ союзного государства «ведут военные приготовления недоброжелатели».
— Соседние с нами страны в экстренном внеплановом порядке «накачиваются» самым современным оружием. При этом приоритет отдается современным наступательным средствам, — заявил министр обороны Беларуси.
Дальше он добавил, что под «недоброжелателями» подразумевает западные государства и Украину.
— В связи с усилением боевой активности на внешних границах Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе президентами Беларуси и Российской Федерации принято решение о продолжении испытаний сил реагирования Союзного государства, — сказано в коммунике Виктора Хренина.
Свое послание белорусский военный закончил словами, что «в Европе очень сильно пахнет порохом».
Напомним, украинский военный атташе наблюдал за учениями «Союзная решимость — 2022» в Беларуси.
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Иногда одного желания недостаточно: Абраменко снова с медалью, Николаев по-прежнему без фристайлаОлег Деренюга
Военные учения Беларуси и России «Союзная решимость — 2022», которые Минск и Москва обещали закончить сегодня, получили новое продолжение в связи с «обострением на Донбассе».
Об этом пишет «Наша Ніва», ссылаясь на заявление главы Минобороны Беларуси Виктора Хренина.
Александр Лукашенко и Владимир Путин продолжают маневры под предлогом того, что возле границ союзного государства «ведут военные приготовления недоброжелатели».
— Соседние с нами страны в экстренном внеплановом порядке «накачиваются» самым современным оружием. При этом приоритет отдается современным наступательным средствам, — заявил министр обороны Беларуси.
Дальше он добавил, что под «недоброжелателями» подразумевает западные государства и Украину.
— В связи с усилением боевой активности на внешних границах Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе президентами Беларуси и Российской Федерации принято решение о продолжении испытаний сил реагирования Союзного государства, — сказано в коммунике Виктора Хренина.
Свое послание белорусский военный закончил словами, что «в Европе очень сильно пахнет порохом».
Напомним, украинский военный атташе наблюдал за учениями «Союзная решимость — 2022» в Беларуси.