Главы МИД стран «Большой семерки» сделали коллективное заявление, в котором подчеркнули, что Россия и не думает отводить войска от украинских рубежей. В G-7 выразили серьезную обеспокоенность подобным положением дел.

Об этом информирует Nikkei.Asia.

Мощнейшие экономики мира призывают Кремль не совершать опрометчивых действий, а вернуться за стол переговоров вместо обвинительной риторики, перемешанной с угрозами.

— Призываем Россию избрать путь дипломатии, снизить напряженность, существенно вывести военные силы из-под границ Украины и полностью соблюдать международные обязательства, — сказано в заявлении партнеров.

Первым шагом для деэскалации в G-7 назвали реальный отвод боевых тактических групп РФ от границ украинских областей.

— В качестве первого шага мы ожидаем, что Россия осуществит объявленное сокращение своей военной активности вдоль границ Украины. Мы не видели доказательств этого сокращения, — акцентировали политики.

Напомним, «Большая семерка» назвала России цену за войну с Украиной.