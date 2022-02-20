Фото: Радио Свобода. Носит иллюстративный характер.

Источники «Радио Свобода» в оккупированном Донецке передают, что в городе видели российских военных, которые предусмотрительно спороли все опознавательные знаки. Однако в среде местных их выдает характерный акцент.

Об этом пишет портал «Донбасс.Реалии».

Местные неоднократно видели, предположительно, российских военнослужащих регулярной армии. Их замечали в разных частях города.

— В Донецке на улицах вновь появились российские военные. Дончане опознают их по характерному говору. По данным дончанина-очевидца, они разгуливают по городу в камуфляже без опознавательных знаков. Это высокие, мощные мужчины – возможно, спецназ, — акцентируют в «Радио Свобода».

Помимо этого, боевики раскидали по всему городу своих «наблюдателей». Каждый подобный отвечает за свой участок.

— По сообщению местных жителей, это обычные местные авто с номерами группировки «ДНР». Некоторые улицы, например проспект Александра Матросова в Донецке (связывающий Куйбышевский район с площадью Бакинских комиссаров, на ней расположен местный «райотдел милиции»), просто перекрыты для движения бронетранспортерами, — добавляют «Донбасс.Реалии».

Напомним, жители ОРДЛО, оставшиеся в непризнанных республиках, рассказывают, что так называемая «военная комендатура» боевиков без разбору выхватывает с улиц мужчин различного возраста, набивает ими автобусы и увозит в вербовочный пункт.