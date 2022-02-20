Жители ОРДЛО, оставшиеся в непризнанных республиках, рассказывают, что так называемая «военная комендатура» боевиков без разбору выхватывает с улиц мужчин различного возраста, набивает ими автобусы и увозит в вербовочный пункт.

Об этом пишет Znak.

Так, местные отмечают, что доставка людей в «военкоматы» террористов перешла в принудительную фазу, когда хватают мужчин призывного возраста без их желания и согласия.

— Друг вышел за хлебом, подлетели, говорят, садись и поехали. Он говорит, куда? На фронт. Повезло, что 16 лет, отец в отдел съездил и забрал его, — цитирует издания слова одного из донетчан.

В «ЛНР» также объявили указ о том, что у граждан можно изымать имущество и транспорт, «необходимый для нужд обороны».

Проект «Донбасс.Реалии», ссылаясь на источник, добавляет, что боевики проводят рейды по квартирах, чтобы застать заспанных мужчин на месте и согнать на фронт.

— Мужчин приезжают по домам забирают силой. В Тельманово (пгт в Донецкой области под контролем «ДНР» с населением около 4-х тысяч человек – прим.) всех парней забрали. Женщина на рынке только что рассказала. Всех. Опекуна несовершеннолетнего ребенка утром приехали забрали из квартиры в Донецке, наши знакомые. К нам только что квартальная приходила, соседа спрашивала. Слава Богу он не здесь сейчас. Ребенок 15 лет один дома остался <...> Сразу в УАЗик забирают и уезжают. Вещи кто успел по-минимуму взял – это то, что услышала. Думаю, в каждом случае все же по-разному. «Человеческий фактор». Здесь никто не хочет идти в военкомат, и тем более воевать, — рассказывает собеседник журналистов.

Напомним, боевики «ДНР» и «ЛНР» объявили о всеобщей мобилизации .

Ранее главарь террористического формирования «ДНР» Денис Пушилин объявил о начале вывоза мирного населения на юг России в связи с тем, что ВСУ якобы начнет силовой захват Донбасса.

Вслед за ним главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник объявил об эвакуации населения на территорию России.

При этом губернатор Ростовского края, куда главарь «ДНР» Денис Пушилин объявил эвакуацию, не был поставлен в известность о скором прибытии беженцев и узнал о «сюрпризе» лишь из новостей.