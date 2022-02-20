Об этом информирует Reuters.

Обе стороны заявили о позитивном продвижении в сторону деэскалации кризиса вокруг Украины.

— Ввиду остроты ситуации президенты признали необходимость активизации поиска решений дипломатическим путем через министерства иностранных дел и политических советников лидеров нормандского формата, — заявили у Путина.

Одним из основных пунктов усных договоренностей стала прокламация цели — вернуть режим прекращения огня, которые боевики «Л/ДНР» только за вчерашний день нарушили сотни раз.

— Эти контакты должны способствовать восстановлению режима прекращения огня и обеспечить прогресс в урегулировании конфликта на Донбассе, — отметили в Москве.

После беседы с Путиным французский лидер связался с Владимиром Зеленским.

— В ближайшие дни министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и его российский коллега Сергей Лавров встретятся, — добавляет France 24.

Как сообщалось, Макрон призвал Путина воздержаться от признания «Л/ДНР».