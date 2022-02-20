Эммануэль Макрон поддержал Владимира Зеленского в намерении собрать Трехстороннюю контактную группу как можно быстрее.

Об этом написал сам президент Украины в своем Twitter.

Владимир Зеленский акцентировал, что его коллега из Елисейского дворца поддержал созыв ТКГ.

— Выступаем (Париж и Киев, - прим) за активизацию мирного процесса. Поддерживаем безотлагательный созыв ТКГ и немедленное введение режима тишины, — говорится в сообщении.

Напомним, французский президент Эмманюэль Макрон сегодня, 20 февраля, поговорил в телефонном режиме с Кремлем.