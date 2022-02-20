Пророссийские террористы в «ЛНР» и «ДНР» постановили, что несовершеннолетние мальчики подлежал военному призыву.

Об этом информирует обмудсмен по правам человека при Верховной Раде Людмила Денисова.

По ее словам, информацию о нарушении резолюции ООН ей передали правозащитные организации, которые работают в ОРДЛО.





— В так называемых «военных училищах» НЗФ «ДНР» и «ЛНР» курсантам, которым 16-18 лет, отдан приказ о приведении в боевую готовность с последующим участием в боевых действиях. Такие действия нарушают статью 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещающей привлечение детей к вооруженным конфликтам, — отметила представительница ВРУ.

Людмила Денисова также призвала международные авторитетные организации в области правозащиты отреагировать на информацию о вовлечении детей в вооруженные действия.