— В так называемых «военных училищах» НЗФ «ДНР» и «ЛНР» курсантам, которым 16-18 лет, отдан приказ о приведении в боевую готовность с последующим участием в боевых действиях. Такие действия нарушают статью 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещающей привлечение детей к вооруженным конфликтам, — отметила представительница ВРУ.
Людмила Денисова также призвала международные авторитетные организации в области правозащиты отреагировать на информацию о вовлечении детей в вооруженные действия.
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Иногда одного желания недостаточно: Абраменко снова с медалью, Николаев по-прежнему без фристайлаОлег Деренюга
— В так называемых «военных училищах» НЗФ «ДНР» и «ЛНР» курсантам, которым 16-18 лет, отдан приказ о приведении в боевую готовность с последующим участием в боевых действиях. Такие действия нарушают статью 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещающей привлечение детей к вооруженным конфликтам, — отметила представительница ВРУ.
Людмила Денисова также призвала международные авторитетные организации в области правозащиты отреагировать на информацию о вовлечении детей в вооруженные действия.