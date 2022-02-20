Министр обороны США Ллойд Остин предупредил, что в случае начала полномасштабных военных действий Россия выберет основной целью для удара столицу Украины.

Об этом пишет Axios, ссылаясь на интервью госслужащего каналу ABC.

Глава Минобороны Соединенных Штатов акцентировал, что Киев является приоритетным городом для масштабного броска российских БТГ.

— Вы могли видеть, что значительная часть боевой мощи сейчас очень быстро перемещается, чтобы захватить Киев, — пояснил он.

Он добавил, что такой сценарий приведет к массовым жертвами среди гражданского населения.

— Откровенно говоря, это может создать трагедию с точки зрения потока беженцев и перемещенных лиц, — добавил глава Пентагона.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что российский президент Владимир Путин принял решение напасть на Украину.