Американский телеканал CBS, ссылаясь на источники в разведке США, заявил, что российские командиры получили команду начать готовить наступление на Украину.

Детально об этом рассказал корреспондент CBS News Дэвид Мартин.

По данным журналиста, российские офицеры уже разрабатывают конкретные планы боев в закрепленных за ними секторах.

— Разведка исходит из того, что они делают все, что сделали бы американские командиры, получив приказ действовать, — добавил корреспондент.

В то же время посол Украины в США Оксана Маркарова подчеркнула, что Киев возьмется за любой шанс, который заставит Россию склониться к дипломатии, а не к оружию.

— Мы призываем не только агрессора, которым является Россия, но и всех наших друзей и союзников собраться вместе и использовать любую возможность, чтобы по-прежнему удерживать Россию от вторжения, — попросила она в программе «Face the Nation».

Посол добавила, что Украина будет «работать день и ночь, чтобы использовать любую возможность, чтобы предотвратить вторжение России».

Напомним, позавчера президент США Джо Байден заявил, что российский президент Владимир Путин принял решение напасть на Украину.