Бывший глава правительства Украины Арсений Яценюк заявил, что Киеву нужно устоять под давлением российских ультиматумов и требований дипломатов Кремля, так как вопрос касается независимости всей страны.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Премьер-министр Украины в 2014-2016 годах подчеркнул, что Москва идет на отчаянные шаги, чтобы сломать нынешнюю власть Украины и принудить ее пойти на уступки.





— Кремль идет на финальную эскалацию, потому что надеется, что дрогнут политики. Сейчас самое важное — не сдаваться, — акцентировал Арсений Яценюк.

Глава политсилы «Народный фронт» отметил, что неограниченные амбиции Владимира Путина могут обернуться жертвами среди мирного населения. — Нам всем трудно поверить, что в центре Европы, в ХХІ веке какой-нибудь обезумевший фюрер Путин может безнаказанно и беспрепятственно развернуть новое наступление против Украины, приведя к убийству невинных людей. Мы видим, как кровавой слюной заходятся его опричники и пропагандисты. Как дерзко угрожают нам своим оружием и дивизиями <...> Они уже давно хотели бы стереть Украину с земли. Они уже давно хотели бы ворваться в наш дом, — подчеркнул Арсений Яценюк. По его словам, против своего агрессивного соседа Украине помогают выстоять три фактора: армия, помощь Запада и спокойствию гражданских. — Поэтому сейчас самое важное – не сдаваться. Ни относительно российских ультиматумов на Донбассе, ни в отношении Крыма, ни в отношении членства в НАТО, ни в отношении самого суверенного будущего Украины <... >Не сдаваться. Это то, что должны сделать власти и политики. Выстоим сейчас – будет Украина», — заключил Арсений Яценюк.