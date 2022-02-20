— Кремль идет на финальную эскалацию, потому что надеется, что дрогнут политики. Сейчас самое важное — не сдаваться, — акцентировал Арсений Яценюк.
Глава политсилы «Народный фронт» отметил, что неограниченные амбиции Владимира Путина могут обернуться жертвами среди мирного населения.
— Нам всем трудно поверить, что в центре Европы, в ХХІ веке какой-нибудь обезумевший фюрер Путин может безнаказанно и беспрепятственно развернуть новое наступление против Украины, приведя к убийству невинных людей. Мы видим, как кровавой слюной заходятся его опричники и пропагандисты. Как дерзко угрожают нам своим оружием и дивизиями <...> Они уже давно хотели бы стереть Украину с земли. Они уже давно хотели бы ворваться в наш дом, — подчеркнул Арсений Яценюк.
По его словам, против своего агрессивного соседа Украине помогают выстоять три фактора: армия, помощь Запада и спокойствию гражданских.
— Поэтому сейчас самое важное – не сдаваться. Ни относительно российских ультиматумов на Донбассе, ни в отношении Крыма, ни в отношении членства в НАТО, ни в отношении самого суверенного будущего Украины <... >Не сдаваться. Это то, что должны сделать власти и политики. Выстоим сейчас – будет Украина», — заключил Арсений Яценюк.
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Иногда одного желания недостаточно: Абраменко снова с медалью, Николаев по-прежнему без фристайлаОлег Деренюга
— Кремль идет на финальную эскалацию, потому что надеется, что дрогнут политики. Сейчас самое важное — не сдаваться, — акцентировал Арсений Яценюк.
Глава политсилы «Народный фронт» отметил, что неограниченные амбиции Владимира Путина могут обернуться жертвами среди мирного населения.
— Нам всем трудно поверить, что в центре Европы, в ХХІ веке какой-нибудь обезумевший фюрер Путин может безнаказанно и беспрепятственно развернуть новое наступление против Украины, приведя к убийству невинных людей. Мы видим, как кровавой слюной заходятся его опричники и пропагандисты. Как дерзко угрожают нам своим оружием и дивизиями <...> Они уже давно хотели бы стереть Украину с земли. Они уже давно хотели бы ворваться в наш дом, — подчеркнул Арсений Яценюк.
По его словам, против своего агрессивного соседа Украине помогают выстоять три фактора: армия, помощь Запада и спокойствию гражданских.
— Поэтому сейчас самое важное – не сдаваться. Ни относительно российских ультиматумов на Донбассе, ни в отношении Крыма, ни в отношении членства в НАТО, ни в отношении самого суверенного будущего Украины <... >Не сдаваться. Это то, что должны сделать власти и политики. Выстоим сейчас – будет Украина», — заключил Арсений Яценюк.