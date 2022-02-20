Фото: Андрей Цаплиенко

Российская разведка выносила план-провокацию, согласно которому в следующие несколько дней Москва официально обвинит Киев в «геноциде мирного населения» и военных преступлениях, якобы совершенных в 2014 году. В дальнейшем эти обвинения могут стать поводом для агрессии.

Об этом пишет военный корреспондент Андрей Цаплиенко, ссылаясь на СБУ.

По данным украинской контрразведки, российские разведчики активно фальсифицируют «доказательства геноцида русскоязычных» на Донбассе, якобы проводимого украинскими военнослужащими.

— По данным контрразведки СБУ, специальной информационной операцией по фальсификации руководит Андрей Ильченко, помощник главы Главного (разведывательного) управления ГШ ВС РФ И.Костюкова. Операция задумана посредством выдвижения Россией обвинений в адрес ВС Украины в совершении военных преступлений в 2014 году на территории Луганской области. Для реализации указанной операции в июле-октябре 2021 г. на территории ОРЛО находились офицеры ГУ ГШ ВС РФ Дмитрий Перковский и Сергей Рожков. Двое офицеров разведки, Рожков и Перковский, с привлечением заместителя министра «МИД ЛНР» Анны Сороки, бюрократов оккупационных властей и членов НЗФ эксгумировали тела боевиков, погибших в ходе боевых действий в 2014 году, которые были объявлены мирными жителями. Эти эксгумации проводились в населенных пунктах Славяносербск, Верхнешевыревка Краснодонского района, Золотое, Первомайск, Видное-1. Указанные действия широко освещались в информационных ресурсах «ЛНР» и России, как инициатива местной власти, но без расшифровки причастности военной разведки Российской Федерации. В реальности указанные захоронения действительно были сделаны в 2014 году, однако, в большинстве случаев, являются могилами боевиков «ЛНР», погибших в 2014-15 годах. В этих же захоронениях были тела местных жителей, умерших естественной смертью. Или убитых самими боевиками. Но для того чтобы оформлять все 290 тел нужным для Москвы образом, в группу был включен сотрудник Следственного Комитета РФ Артем Артемов. Он нужен был для того, чтобы оформлять документы на погибших боевиков, как на мирных жителей, — делится деталями корреспондент.

Военный журналист отмечает, что Москва уже подготовила заранее натасканных «свидетелей», которые якобы подтвердят факт геноцида.

— Следователь Артем Артемов опросил лиц, которых ему подсунула представитель «Генеральной прокуратуры ЛНР» И.Семенова, как «очевидцев гибели мирных жителей от рук ВС Украины». При этом факты причастности боевиков «ЛНР» к гибели этих людей вообще не документировались. А список «потерпевших» был предоставлен Артемову «сотрудниками Генпрокуратуры ЛНР». Роль сотрудников ГУ ГШ ВС РФ Д.Перковского и С.Рожкова в этой операции заключалась в координации «представителей ЛНР», предоставлении «правильной» информации о «геноциде со стороны Украины» и эффективном контроле за деятельностью следователя Артемова в нужном русле, — добавляет Андрей Цаплиенко.

Напомним, президент России Владимир Путин назвал «геноцидом» происходящее сейчас на территории террористических «ДНР» и «ЛНР».