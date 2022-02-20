В воскресенье, 20 февраля, Петро Порошенко вместе со своей супругой и участниками Евромайдана, а также ветеранами и волонтерами почтили память Небесной Сотни.

Об этом информирует политсила «Европейская солидарность».

Чета Порошенко встретилась с семьями павших во время Революции Достоинства, а также приняла участие в панихиде по протестующим, убитых в результате трагических событий февраля 2014 года.

— Даже не верится, что прошло 8 лет из этих трагических и великих событий Революции Достоинства. Герои Небесной Сотни, отдавшие свою жизнь, сыграли значительную роль в истории Украины, — выступил Петр Порошенко. — Сегодня в такой величественный для всей Украины день мы молимся о душах погибших Героев Небесной Сотни. Вечная и светлая память всем. И мы их никогда не забудем. И никогда не простим их убийц, — подчеркнула Марина Порошенко.

Экс-президент подчеркнул, что Украина сильно поменялась с 2014 года в лучшую сторону. Огромная заслуга в этом заключается Героев Небесной Сотни.

— Путин два года назад выторговал «беркут», который должен был сидеть в тюрьме, чтобы спасти этих преступников и негодяев. И не зря сейчас Путин подтянул под границы Украины огромное войско для вторжения, уничтожения Украины и убийства украинцев. Но Украина уже другая. И украинцы уже другие. И армия наша другая, — заявил Петр Порошенко.

Политик акцентировал, что Украину примут в европейскую семью народов, несмотря на все трудности.

Ранее сообщалось, в Николаеве почтили память погибших во время Евромайдана.