Сегодня, 20 февраля, в День Героев Небесной сотни, в Николаеве воздали должное погибшим во время Революции достоинства.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Возле мемориала Героев Небесной Сотни в Николаеве собрались представители областной и городской власти, военнослужащие Нацгвардии, а также все желающие. Свое почтение погибшим в результате трагических событий, среди прочих, засвидетельствовали глава Николаевской ОГА Виталий Ким, глава Николаевского облсовета Анна Замазеева, вице-мэры Виталий Луков и Юрий степанец, секретарь горсовета Николаева Дмитрий Фалько и замглавы ОГА Юрий Гранатуров

Собравшиеся вспомнили события зимы 2013-2014 годов, кровавые расстрелы на Майдане в Киеве и почтили память погибших активистов минутой молчания. После этого к мемориалу возложили цветы.

Как сообщалось, 20 февраля 2014 года погибли больше всего активистов Революции достоинства.

На следующий день, 21 февраля 2014 года, погибшие митингующие Майдана были официально признаны жертвами. В тот день на Майдане Независимости в Киеве состоялось прощание с погибшими активистами, которых в траурных речах назвали «Небесной Сотней».

Героями Небесной Сотни стали люди разных национальностей, вероисповеданий, образования, возраста. Среди них — граждане Украины, Беларуси и Грузии. Самому младшему из Героев — Назарию Войтовичу — было 17 лет; самому старшему — Ивану Наконечному — 82 года. Из 107 Героев Небесной сотни — три женщины: Антонина Дворянец, Ольга Бура и Людмила Шеремет.

Напомним, что в 2018 году в рамках фестиваля «Громадський проектор» состоялась премьера документального фильма режиссера Жанны Максименко-Довгич «Николаев. Хроники протеста», который рассказывает о событиях Революции достоинства в Николаеве.

Фоторепортаж

Фото: Вячеслав Тешнер