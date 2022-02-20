Возглавляющий Государственный департамент США Энтони Блинкен, заявил, что продолжение учений «Союзная решимость — 2022» вписываются в сценарий по подготовке российского нападения на Украину.

Об этом он заявил в эфире CNN.

Руководитель внешнеполитического ведомства США отметил, что на данный момент российские войска придерживаются сценария, о котором Вашингтон предупрежал весь мир.

— Это свидетельствует о том, что разработанный сценарий, который мы изложили, который я изложил на Совбезе ООН на прошлой неделе, о том, что Россия пытается создать серию провокаций как оправдания для агрессии против Украины, двигается вперед, — пояснил Энтони Блинкен.

По его словам, новый этап «Союзной решимости — 2022» уже нельзя назвать учениями, так как продолжение этих маневров похоже на провокацию.

— Мы это видели в последние несколько дней. Теперь они оправдывают продолжение учений, учений в кавычках, о которых они говорили, что скоро закончат Продолжение этих «учений» на неопределенный срок из-за ситуации на востоке Украины, ситуацию, которую они создали, продолжая нагнетать напряженность, — заключил госсекретарь.

Напомним, военные учения Беларуси и России «Союзная решимость — 2022», которые Минск и Москва обещали закончить сегодня, получили новое продолжение в связи с «обострением на Донбассе».