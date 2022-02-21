Один из самых авторитетных банков в Швецарии Credit Suisse многие годы обслуживал интересы мошенников и скоррумпированных политиков. Это выяснилось в результате утечки внутреннего документооборота.

Об этом информирует Dnevnik.

Длительное время в этом банке хранились счета Нурсултана Назарбаева и его самого близкого окружения.

Проект отчетов об коррупции и организованной преступности (OCCRP) выяснил, что в утечке фигурируют и трое граждан Болгарии с миллиоными корпортаривными депотизами.

Покров с коммерческой тайны сорвал информатор немецкой газеты «Süddeutsche Zeitung», считающий несправедливым «швейцарский закон о банковской тайне».

В свою очередь, в Credit Suisse отрицают утечку и пропажу данных клиентов.

— Credit Suisse категорически отвергает обвинения, — говорится в письменном ответе финансового учреждения.

Согласно версии банка, это «выборочная информация, вырванная из контекста, из-за чего делаются необъективные интерпретации».

Напомним, Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП в 2022 году.