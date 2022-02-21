Кремль и Белый дом «в общем» договорились о проведении саммита, идею которого подал французский президент Эмманюэль Макрон. Однако встреча состоится лишь при условии, что российская армия не нападет на Украину.

Об этом информирует Digi24.

Подробности саммита обсудят госсекретарь США Энтони Блинкен и глава российского МИД Сергей Лавров на встрече в четверг, 24 февраля.

Согласно инициативе Парижа, после прямого разговора Байден и Путин примут участие в расширенном саммите «со всеми заинтересованными сторонами» по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе.

Однако Елисейский дворец подчеркивает, что если Путин вторгнется в Украину, все эти договоренности будут аннулированы.

— Президент республики пообщался с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом и с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Он предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем со всеми заинтересованными сторонами по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Президенты Байден и Путин «в общем» согласились на такой саммит, — сказано в заялении администрации президента Франции.

Напомним, президент США Джо Байден заявлял, что российский президент Владимир Путин принял решение напасть на Украину.