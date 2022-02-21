Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Россия будет отрезана от междунар спортным товарам, если пойдет на агрессию против Украины. одных финансовых рынков и потеряет доступ к основным экспортным товарам, если пойдет на агрессию против Украины.

Об этом пишет RMF24.

По ее словам, санкции коснуться всех товаров, в которых Россия нуждается для модернизации и диверсификации экономики. Заменить эти потери Кремль не сумеет, так как своего производства не имеет.

Глава Евкокомиссии еще раз повторила, что санкционный инструмент используют только, если Москва отметет все варианты дипломатических переговоров, а схватится с оружие.

— Переход к санкциям подготовлен и будет последовательным, но мы знаем, что всегда должны давать России шанс вернуться к дипломатии и столу переговоров. Это окно все еще открыто, — добавила Урсула фон дер Ляйен.



Как сообщалось, Соединенные Штаты Америки и их союзники по всему миру готовы применить мощные санкции в отношении России, в случае, если президент РФ примет решение начать военное вторжение в Украину.