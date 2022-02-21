Кишиневские дипломаты убеждают молдован воздержаться от поездок в Украину, а тех, кто уже там, предупреждают о напряженной обстановке в восточных областях.

Об этом пишет Publika.

Новые распоряжения для людей с паспортами Молдовы поступили на фоне того, что Россия продолжает стягивать к украинским границам новые БТГ.

Гражданам Молдовы также не рекомендуют участвовать в мероприятиях, которые собирают значительное количество участников.

— Министерство иностранных дел и европейской интеграции продолжает тщательно анализировать развитие ситуации в области безопасности, в том числе с точки зрения обеспечения деятельности Посольства Республики Молдова в Киеве. Так, посольство в Киеве и консульство в Одессе остаются действующими для граждан на территории Украины, — напомнили в дипведомстве Молдовы.

Напомним, МИД Франции настойчиво посоветовал своим гражданам не оставаться в Украине, если на это нет необходимости. Польша выпустила более сдержанное заявление и обозначила регионы, где не рекомендует задерживаться своим гражданам.





