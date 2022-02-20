МИД Франции настойчиво посоветовал своим гражданам не оставаться в Украине, если на это нет необходимости. Польша выпустила более сдержанное заявление и обозначила регионы, где не рекомендует задерживаться своим гражданам.

Рекомендации опубликованы МИД Польши и МИД Франции.

Особенно быстро эвакуироваться французские дипломаты советуют из Луганской, Донецкой и Харьковской областей, которые находятся неподалеку от расположения пророссийских боевиков.

— В условиях напряженности, возникшей из-за сосредоточения российских войск у границ Украины и нарушения режима прекращения огня вдоль линии столкновения на востоке страны, рекомендуется проявлять повышенную бдительность и не посещать приграничные районы на севере и востоке страны, — говорится в заявлении Парижа.

В свою очередь, дипломаты Варшавы отметили области на юге и востоке Украины, которые не предпочтительны для посещения поляками.

— Учитывая рост напряженности и нестабильную ситуацию безопасности на юго-востоке Украины, МИД рекомендует воздержаться от любых поездок в Харьковскую, Днепропетровскую, Донецкую, Луганскую, Полтавскую, Сумскую, Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую, Одесскую области, город Севастополь и Автономную Республику Крым. Граждане Польши, которые находятся на этих территориях Украины, должны их покинуть, — сказано в коммунике польского министерства иностранных дел.

По поводу остальных областей польский МИД таких рекомендаций не публиковал.

Как сообщалось, посольство Индии в Украине призвало своих граждан временно покинуть страну из-за неопределённой ситуации и эскалацией напряжённости в регионе.