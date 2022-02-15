Посольство Индии в Украине призвало своих граждан временно покинуть страну из-за неопределённой ситуации и эскалацией напряжённости в регионе.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-сайте ведомства. Также там призвали соотечественников информировать посольство о пребывании на Украине для связи в случае необходимости.

— В связи с неопределённостью нынешней ситуации в Украине граждане Индии в Украине, особенно студенты, чьё пребывание не является необходимым, могут рассмотреть возможность временного отъезда. Гражданам Индии также рекомендуется избегать всех несущественных поездок в Украину и внутри Украины, — говорится в сообщении.

Кроме того, в посольстве попросили граждан Индии проинформировать о статусе их пребывания в Украине, чтобы была возможность связаться с ними.

— Посольство продолжает работать в нормальном режиме, чтобы оказывать все услуги гражданам Индии в Украине, — отмечается в сообщении.

Ранее сообщшалось, что Италия, Швеция и Чехия присоединились к странам, которые рекомендовали своим гражданам в Украине уезжать из-за риска военной эскалации.

Напомним, что 11 февраля дипломаты сразу 8 стран опубликовали предостережение для своих граждан — им рекомендуется срочно покинуть пределы Украины на фоне новостей о возрастании рисков российского вторжения.

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан призвал находящихся в Украине американских граждан уехать оттуда в течение следующих 24-48 суток из-за риска российского вторжения.

По информации издания The Guardian сообщает, президент США Джо Байден якобы сообщил лидерам НАТО и ЕС в телефонном разговоре, что президент России Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней.

В то же время советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпиады в Пекине — до 20 февраля.



