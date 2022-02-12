Италия, Швеция и Чехия присоединились к странам, которые рекомендовали своим гражданам в Украине уезжать из-за риска военной эскалации.

Об этом сообщает «Украинская правда».

— Учитывая текущую ситуацию, из соображений предосторожности советуем нашим согражданам временно покинуть страну имеющимися коммерческими рейсами, а также отложить неважные поездки в Украину, – говорится в объявлении посольства Италии.

Итальянцев в Украине просят зарегистрироваться на сайте МИД и установить специальное приложение на случай кризисной ситуации.

МИД Швеции призывает воздержаться от любых поездок в Украину, а шведов, которые сейчас в Украине – выезжать.

— Неопределенность относительно дальнейшего развития событий – большая, ситуация с безопасностью может измениться быстро… Гражданам Швеции в Украине стоит выехать как можно скорее, – отмечают в заявлении, предостерегая, что в случае стремительного ухудшения ситуации посольство сможет только в ограниченных объемах предоставлять консульские услуги.

По информации МИД Швеции, в Украине находятся 200-300 их граждан.

Подобный призыв к своим гражданам опубликовала Чехия, предостерегая от поездок не только в Украину, но и в Беларусь. Тех, кто находится в Украине, призывают взвесить, стоит ли оставаться в дальнейшем, и зарегистрироваться в системе МИД для поддержания связи.

Министр иностранных дел Ян Липавский отметил, что Чехия считает категорически неприемлемыми угрозы применения силы Кремлем для достижения своих целей.

— Мы все еще надеемся на успех дипломатических усилий, но вместе с союзниками в ЕС и НАТО готовимся к худшим сценариям, – отметил он.

Напомним, что 11 февраля дипломаты сразу 8 стран опубликовали предостережение для своих граждан — им рекомендуется срочно покинуть пределы Украины на фоне новостей о возрастании рисков российского вторжения.

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан призвал находящихся в Украине американских граждан уехать оттуда в течение следующих 24-48 суток из-за риска российского вторжения.

По информации издания The Guardian сообщает, президент США Джо Байден якобы сообщил лидерам НАТО и ЕС в телефонном разговоре, что президент России Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней.

В то же время советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпиады в Пекине — до 20 февраля.

Помимо этого спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду — 16 февраля.

12 февраля стало известно, что в Черное море и на полигоны боевой подготовки в рамках «начального этапа учения» вышли корабли и подразделения береговых войск Черноморского флота РФ, о чем сообщили в Министерстве обороны России.

Таке бывший посол Канады в Украине, дипломат Роман Ващук высоко оценивает возможность российского вторжения на украинскую территорию уже на следующей неделе.

Министерство иностранных дел Новой Зеландии из-за усиления напряженности между Россией и Украиной призвало своих граждан, находящихся в Украине, немедленно выехать из страны.

В то же время Государственный департамент США приказал дипломатам, работающим не на критически важных должностях, выехать из посольства США в Киеве — в посольстве приостановят предоставление консульских услуг.

Однако посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что остается в Киеве и продолжает работу на фоне сообщений об угрозе вторжения РФ.