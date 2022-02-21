Пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки заявила, что Вашингтон будет следовать дипломатии до последнего шага со стороны Кремля. Этим шагом станет нападение на Украину.
Об этом пишет AP.
Споусвумен администрации Байдена подчеркнула, что дипломатическое урегилрование с РФ остается приоритетным.
— Мы всегда готовы к дипломатии. Мы также готовы к быстрым и суровым последствиям, если Россия вместо этого выберет войну. И в настоящее время Россия, похоже, продолжает подготовку к полномасштабному нападению на Украину, — акцентировала Джейн Псаки.
А официальный предсавитель Пентагона Джон Кирби отметил, что санкции, которые грозят Кремлю, являются важным элементом сил сдерживания.
— Если вы нажмете на спусковой крючок этого средства сдерживания, то тогда оно больше не будет существовать как средство сдерживания, — пояснил свою мысль чиновник.
Напомним, Евросоюз раскрыл подробности о санкциях, которыми накажут Россию за войну против Украины.
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Пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки заявила, что Вашингтон будет следовать дипломатии до последнего шага со стороны Кремля. Этим шагом станет нападение на Украину.
Об этом пишет AP.
Споусвумен администрации Байдена подчеркнула, что дипломатическое урегилрование с РФ остается приоритетным.
— Мы всегда готовы к дипломатии. Мы также готовы к быстрым и суровым последствиям, если Россия вместо этого выберет войну. И в настоящее время Россия, похоже, продолжает подготовку к полномасштабному нападению на Украину, — акцентировала Джейн Псаки.
А официальный предсавитель Пентагона Джон Кирби отметил, что санкции, которые грозят Кремлю, являются важным элементом сил сдерживания.
— Если вы нажмете на спусковой крючок этого средства сдерживания, то тогда оно больше не будет существовать как средство сдерживания, — пояснил свою мысль чиновник.
Напомним, Евросоюз раскрыл подробности о санкциях, которыми накажут Россию за войну против Украины.