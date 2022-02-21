Пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки заявила, что Вашингтон будет следовать дипломатии до последнего шага со стороны Кремля. Этим шагом станет нападение на Украину.

Об этом пишет AP.

Споусвумен администрации Байдена подчеркнула, что дипломатическое урегилрование с РФ остается приоритетным.

— Мы всегда готовы к дипломатии. Мы также готовы к быстрым и суровым последствиям, если Россия вместо этого выберет войну. И в настоящее время Россия, похоже, продолжает подготовку к полномасштабному нападению на Украину, — акцентировала Джейн Псаки.