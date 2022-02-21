Президент США Джо Байден провел заседание Совета национальной безопасности в связи с наращиванием российских войск возле Украины.

Об этом сообщили в Белом доме, пишет «Украинская правда».

«Сегодня президент Байден созвал заседание Совета национальной безопасности, чтобы обсудить последние события, связанные с наращиванием военной мощи России на границах Украины», — говорится в сообщении.

О каких-либо итогах заседания пока не сообщается.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки заявила, что Вашингтон будет следовать дипломатии до последнего шага со стороны Кремля. Этим шагом станет нападение на Украину.