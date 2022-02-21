Президент США Джо Байден провел заседание Совета национальной безопасности в связи с наращиванием российских войск возле Украины.
Об этом сообщили в Белом доме, пишет «Украинская правда».
«Сегодня президент Байден созвал заседание Совета национальной безопасности, чтобы обсудить последние события, связанные с наращиванием военной мощи России на границах Украины», — говорится в сообщении.
О каких-либо итогах заседания пока не сообщается.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки заявила, что Вашингтон будет следовать дипломатии до последнего шага со стороны Кремля. Этим шагом станет нападение на Украину.
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Президент США Джо Байден провел заседание Совета национальной безопасности в связи с наращиванием российских войск возле Украины.
Об этом сообщили в Белом доме, пишет «Украинская правда».
«Сегодня президент Байден созвал заседание Совета национальной безопасности, чтобы обсудить последние события, связанные с наращиванием военной мощи России на границах Украины», — говорится в сообщении.
О каких-либо итогах заседания пока не сообщается.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки заявила, что Вашингтон будет следовать дипломатии до последнего шага со стороны Кремля. Этим шагом станет нападение на Украину.