В Луганской области сбиты пять российских самолетов после нападения на Украину. Кроме того, уничтожены два танка.
Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Украины.
По предварительной оперативной информации, в Луганской области сбиты 5 самолетов и 1 вертолет РФ.
Кроме того, в районе Счастья уничтожены два танка и несколько грузовиков РФ.
Ранее сообщалось, что в связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Напомним, что жители разных городов Украины под утро 24 февраля сообщают в Сети о многочисленных взрывах. Речь идёт о Харькове, Мариуполе, Одессе, Киеве, Николаеве.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что поговорил с международными партнерами о санкциях протиф РФ и оборонной помощи Украине.
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В Луганской области сбиты пять российских самолетов после нападения на Украину. Кроме того, уничтожены два танка.
Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Украины.
По предварительной оперативной информации, в Луганской области сбиты 5 самолетов и 1 вертолет РФ.
Кроме того, в районе Счастья уничтожены два танка и несколько грузовиков РФ.
Ранее сообщалось, что в связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Напомним, что жители разных городов Украины под утро 24 февраля сообщают в Сети о многочисленных взрывах. Речь идёт о Харькове, Мариуполе, Одессе, Киеве, Николаеве.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что поговорил с международными партнерами о санкциях протиф РФ и оборонной помощи Украине.