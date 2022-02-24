В Луганской области сбиты пять российских самолетов после нападения на Украину. Кроме того, уничтожены два танка.

Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Украины.

По предварительной оперативной информации, в Луганской области сбиты 5 самолетов и 1 вертолет РФ.

Кроме того, в районе Счастья уничтожены два танка и несколько грузовиков РФ.

Ранее сообщалось, что в связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.